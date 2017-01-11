國際電玩展下週起跑 昱泉將展示VR動作遊戲

2017-01-11 12:48

〔記者張慧雯／台北報導〕2017台北國際電腦展19日即將展開，昱泉宣布「功夫全明星」將首度在B2C區，對廣大玩家揭露未來VR動作遊戲體驗，展示未曾對外公開曝光之體感連擊的次世代VR動作遊戲！

昱泉表示，所研發的VR遊戲讓遊戲不只僅侷限於手機內，也將自製的手遊「功夫全明星」晉升為全身感官的下一階段新體驗。

此展區特別設立「VR虛擬實境專區」引領玩家穿越時空，瞬間到了上海虹口道場，感受成為劇中英雄Billy Lo的武打快感，過程從揮拳、耍雙截棍的力道，以及將對手黃飛鴻打飛，透過真實物理碰撞反應來強化戰鬥爽快感，結合VR所給予的沉浸感，讓玩家在電玩展內身歷其境地來場真實的打鬥體驗。