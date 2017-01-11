國際電玩展下週起跑 昱泉將展示VR動作遊戲
2017-01-11 12:48
〔記者張慧雯／台北報導〕2017台北國際電腦展19日即將展開，昱泉宣布「功夫全明星」將首度在B2C區，對廣大玩家揭露未來VR動作遊戲體驗，展示未曾對外公開曝光之體感連擊的次世代VR動作遊戲！
昱泉表示，所研發的VR遊戲讓遊戲不只僅侷限於手機內，也將自製的手遊「功夫全明星」晉升為全身感官的下一階段新體驗。
此展區特別設立「VR虛擬實境專區」引領玩家穿越時空，瞬間到了上海虹口道場，感受成為劇中英雄Billy Lo的武打快感，過程從揮拳、耍雙截棍的力道，以及將對手黃飛鴻打飛，透過真實物理碰撞反應來強化戰鬥爽快感，結合VR所給予的沉浸感，讓玩家在電玩展內身歷其境地來場真實的打鬥體驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 昱泉
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 成大歸仁校區 打造綠色小鎮
- 機捷何時試營運 交長傾向春節後
- 「翼豆」營養、價格好 台東農改場推廣種植
- 獨家》肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
- 疑吸毒過量 男子廟前拿香揮舞、攻擊警車
- 苗縣府調整局處長 新生代出頭天
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups demand Ma’s imprisonment
- 酒店辦案 小姐偷男客現金 搜身逮賊送警局
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 33歲美女主播罹癌 淚求神「想活下去」
- 最美的風景！20人不放手 合力抬車救出傷者
- 金城國中余靜聿 雙破中等學校聯合運動會紀錄
- 俄擬修法「終生不准買菸」？ 網友：有種禁伏特加
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 01/11 各報重點新聞一覽
- 美情報曝光？川普疑叫妓女在酒店床上小便
- 自由廣場》一個陸軍上校的憂心
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 自由廣場》好無助？ 不會啊！
- 志工訓練與退場 民團促加強
- 洛基踩種族地雷 發文道歉
- NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
- 吸毒晃神？ 男子騷擾路人
- 謝依涵改判無期 家屬：判決無法對兩死者交待
- 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 敢做要敢被關！ 蔡丁貴入監前嗆愛國同心會
- MLB》史上最棒5張上億鉅約 第一名CP值破表
- 《觀察筆記》先生如何
- 消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補
- 動物收容所犬舍 花1.2億擴建
- 自由廣場》吳敦義的眼淚 蔣經國的三不
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國際電玩展下週起跑 昱泉將展示VR動作遊戲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分