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興航股東會通過資遣員工等案 工會：股東會無效

2017-01-11  12:52

〔記者張凱翔／台北報導〕今日興航股東會通過公司解散、撤銷公司股票公開發行案，與依《大量解雇勞工保護法》計算資遣費資遣員工3項決議案，現場小股東表示，票匭前有大量保全阻擋、不到3分鐘就開票，在沒有清票匭、唱票的情況下一起通過3案，興航企業工會因此認為這次股東會無效，且將提告興航限制股東人身自由，此外也主張股東會程序違法。

到場投票的小股東孫震驥說，退休後花了一整年存了7萬元買興航的股票，可能都要血本無歸；他說，興航董事長林明昇和其他董事，坐在會場最前方的透明擋板後面，現場還有2、30位保全人員在票匭旁邊，小股東都被擠在後面，連投票都很困難；結果司儀趁其中一位小股東在議事討論發言時，就宣布3分鐘內要對3案投票並表決，不到3分鐘3案都得票70幾票獲得通過，沒清票匭、沒唱票、更不知道監票人在哪裡，一堆人手上票都還沒投，會議就形同結束。

興航企業工會律師丁穩勝說，林明昇安排大量人馬阻擋小股東投票的行為，已經觸犯限制人身自由，而且股東會投票與表決程序明顯有問題，除限制人身自由會依《刑法》提告外，也會針對股東會議是否符合上市上櫃公司議事規範，保留法律追溯權。

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  • 復興航空11日召開臨時股東會，會中通過公司解散案，復興航空工會十分不滿，揚言將收集資方違法證據提告。（記者張嘉明攝）

    復興航空11日召開臨時股東會，會中通過公司解散案，復興航空工會十分不滿，揚言將收集資方違法證據提告。（記者張嘉明攝）

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