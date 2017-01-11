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遠航要重整興航？ 林明昇：一無所知

2017-01-11  11:07

〔記者王憶紅／台北報導〕興航股東臨時會今早場內外皆有抗議，在出席股數達68.71%下，9點準時開始，針對遠東航空要重整興航一事，興航董事長林明昇表示，一無所知，遠東的債權也不知怎麼來的，對於遠航提出重整興航案還在研究中，今日股東會依然召開。

股東臨時會由董事長林明昇親自主持，林明昇昨天曾說有意發放員工年終獎金一萬元，但涉及到清算後的資產，影響股東權益，小股東建議林明昇自己掏腰包，對此，林明昇未正面回應。

針對興航飛機處理問題，林明昇表示，宣布解散後，有買家要買旗下的飛機，但因行政院下條子，希望興航27架自有或租賃飛機不能動，因此此位買家縮手，目前還在跟此位買家溝通，以及其他買家接觸，希望股東會通過公司解散後，就可處分飛機。

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  • 興航董事長林明昇針對遠航要重整興航一事，表示一無所知。（資料照，記者王憶紅攝）

    興航董事長林明昇針對遠航要重整興航一事，表示一無所知。（資料照，記者王憶紅攝）

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