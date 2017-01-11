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美國製造業PMI給力 增添台股成長動能

2017-01-11  10:50

〔記者卓怡君／台北報導〕美國製造業數據給力，創2年以來新高，投信法人指出，由於該數據動向與台灣外銷出口訂單具高度正向連動，隨美國經濟持續報佳音，也將有助台灣經濟及企業獲利表現，帶動台股有機會再攀高峰。

根據美國供應管理協會（ISM）日前公布美國最新製造業指數（PMI）升至54.7，創下至2014年12月來新高，受惠歐美年終銷售旺季帶動手持行動裝置、筆電、遊戲機、伺服器等需求增加，台灣最新公布的外銷出口訂單436.2億美元，年增率7%，為連續第4個月正成長，並創下近兩年單月新高，就2000年以來數據顯示，美國ISM製造業採購經理人指數走勢與台灣外銷出口訂單年增率亦步亦趨，預估此次伴隨美國經濟持續擴張，台灣經濟後市亦不看淡。

復華台灣智能基金經理人周奇賢表示，隨生產、外貿及銷售表現皆佳，景氣燈號亮出連續第5個月綠燈，代表台灣景氣回溫趨勢確立，加上台股近十年現金殖利率近4%名列全球股市前茅、台幣匯率風險在新興市場也相對較低，預料仍將持續吸引外資青睞。不過鑒於市場波動性加大，建議投資人可布局台股組合型基金，藉由選取強勢標的輔以避險策略降低波動度，達到隨漲抗跌的目標。

復華投信表示，美國ISM製造業採購經理人指數可確切反映美國製造業各方面的冷熱程度，藉此判斷美國經濟景氣的好壞，同時反映亞洲等國的出口狀況，因此數據動向備受市場關注。當指數持續維持在象徵擴張50之上時，代表成長趨勢明顯，景氣邁向復甦，將有利美股表現，連動性高的台灣經濟亦受惠。

因庫存調整結束加上終端需求回溫，2017年台股企業獲利可望擺脫連續2年衰退邁向成長腳步，根據Thomson Reuters預估，今年台股企業獲利可望成長逾1成，科技、金融、傳產同步成長，其中又以科技股成長12.1%最佳，金融10.7%次之，傳產則為7%。

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