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興航小股東：一句經營能力不好，就要股東陪葬

2017-01-11  10:37

〔記者王憶紅／台北報導〕興航股東臨時會今早9點準時召開，小股東輪翻發言，在興航股價僅剩下零點幾元下，興航小股東砲轟林明昇說，一句經營能力不好，就要股東陪葬。

股東會上小股東發言多元，包括質疑股東會沒有清算帳冊、買飛機買貴，更有小股東建議，公司解散一事，公司是大股東可以強勢過關，但清算完成後，扣除中保、國產的林家股份後，小股東可否先取得，也就是小股東較中保、國產先取得清算金額。

該名小股東語畢，現場掌聲如雷。對此，林明昇說，自己不能決定中保、國產的事情，而在此宣布放棄自己名下的股權清償金額。林明昇個人名下持有興航0.29%、2238張。小股東砲轟林明昇，一句話，能力不行、玩不下去，你父親也說你無能，就結束了嗎？林家相關的股票還敢買嗎？今日復興、明日中保，不排除要興航詐欺，反正你律師說，肇事逃逸也得請請律師，只能給你四個字＂無能、無恥＂。對此，林明昇只說，謝謝股東發言，會自己檢討。

關於飛機買貴一事，林明昇說，不曉得股東有空巴，也非空巴負責飛機買賣，飛機價格是公司努力買的。

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  • 復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突。（記者張嘉明攝）

    復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突。（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 小股東 經營能力 興航 陪葬
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