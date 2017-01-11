小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散

興航股東臨時會上，小股東連番砲轟。（記者王憶紅攝）

2017-01-11 10:29

〔記者王憶紅／台北報導〕興航股東臨時會在小股東砲轟連連，10點左右，某位小股東趁機提議投票，公司立即舉行投票表決公司解散提議，以強勢優勢，通過公司解散。

股東會上小股東連番砲轟，小股東對林明昇說，你父親一句無能、能力不好，公司就結束，當初多希望你請辭的是興航董事長，不是國產的董事長，你一句話，玩不下去，就結束了嗎，以後林家相關的股票還敢買嗎？肇事逃逸，無能無恥。

小股東對現場為數眾多的保全說，今日復興、明日中保，你們是對股東負責，不是保護大股東利益。

隨後在某位小股東發言進行投票，公司立即強勢進行投票，最後現場「坑殺股民」、「反對投票」、「會議無效」聲中，司儀宣布通過。