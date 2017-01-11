蘋果代工組裝 新人笑、舊人哭

2017-01-11 09:33

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果去年銷售疲弱，蘋果兩大組裝鴻海（2317）、和碩（4938）去年12月表現不如預期，全年交出負成長的營收成績單，和碩今日早盤股價一度大跌逾6%，反觀今年將新增大筆蘋果訂單的緯創（3231）湧入積極性買單，勁揚逾6%，堪稱「新人笑，舊人哭」的寫照。

緯創今年新增蘋果手機訂單，公司正在中國昆山與印度進行大規模擴產，法人看好今年緯創營運可望大翻身；和碩去年12月合併營收月減幅度達33.24%，年減幅度高達27.43%，不如市場預期，今日出現失望性賣壓，股價開盤直接跳摜破季線，和碩將在本週日舉辦尾牙，屆時高層可望釋出今年營運展望，備受市場關注。