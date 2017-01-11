1/11重要財經新聞一覽

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自由時報財經︰小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
勞動新制讓各界罵聲四起，工總批評「爛蘋果政策」、「政府太殘忍」等。總統蔡英文上週五私下將工總理事長許勝雄「請」進總統府，當面問：「大家認識那麼久，為何說我爛蘋果？又說太殘忍？」許回應，台灣生命力的來源是占比九十八％的中小企業，勞動新制讓中小企業面臨很大的挑戰。
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蘋果日報財經︰i7退燒 鴻海去年營收首衰退
鴻海（2317）去年12月營收出爐，為4496.39億元，第4季營收為1.4兆元，季增幅度30%，低於往年季增達50%的水準，全年營收達4兆3569.88億元，年衰退2.81%，創下歷史次高水準，是鴻海股票上市以來首度年營收衰退，鴻海董事長郭台銘希望營收年年成長的期待落空。
工商時報財經︰蘋果不甜鴻海失動能 上市以來 年營收首度衰退！
蘋果訂單不再吃香？蘋果iPhone第一大代工廠鴻海，昨（10）日公布去（2016）年12月營收低於4,500億元大關、全年營收也僅4.35兆元、年減2.81％，此為鴻海1991年掛牌上市以來、年營收首度出現衰退局面。
中國時報財經︰工總理事長撰千字文 許勝雄：政府提配套 一例一休創三贏
為一例一休紛擾解套，工業總會理事長許勝雄昨（10）日呼籲政府應與企業共同承擔，用合作夥伴的態度，共同解決問題，並提出足夠配套，才能讓目前陷入「三輸」爭論的政策，轉輸為贏、甚至創造「三贏」。
經濟日報財經︰外資撤件 中嘉新買家現身
中嘉有線電視併購案可能又有變數。市場傳言，中嘉網路大股東安博凱（MBK）因為評估與摩根士丹利的交易無望，加上本土資金敲門，大摩近期將撤回交易案，另找新買家，目前買主以大豐有線和龍巖團隊的呼聲最高，還有另一家在南部曾經營有線電視的業者也有意投資。
星島日報財經︰阿里私有銀泰商業 溢價四成涉198億
銳意發展「新零售」的內地電商巨頭阿里巴巴，近期頻頻投資實體零售企業以推動向新零售轉型。阿里巴巴昨日公布，擬聯手銀泰商業（1833）創始人沈國軍，斥資198億元將銀泰商業私有化，每股收購價10元，較該股去年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03元，溢價約42.25%。受消息刺激，銀泰商業昨日股價大升35.7%，收報9.54元。
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