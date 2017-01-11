台股開盤上漲20.53點 報9370.17點
2017-01-11 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲20.53點，漲幅0.22％，報9370.17點，成交金額為12.80億元。
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