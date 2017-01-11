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中嘉案難過關 傳外資撤、本土買家現身

2017-01-11  08:57

〔即時新聞／綜合報導〕延宕許久的中嘉案，再傳有新買主，由於現在買家恐卡關在黨政軍條款疑慮，過關機會不大，傳中嘉將另尋找買主，這回可能由本土資金出線。

遠傳電信透過購認公司債方式，攜摩根士丹利亞洲募基金（MSPE Asia）策略聯盟，間接併購中嘉案，國家通訊傳播委員會（NCC）在去年初以以附負擔方式通過該案，但由於外界疑慮，遭投審會退回NCC重審。

《經濟日報》報導，雖然NCC對中嘉案仍在審理中，但傳中嘉大股東安博凱（MBK）得知這回交易案怎樣都不會過的訊息，加上有本土資金對中嘉案有興趣，近期摩根士丹利就會撤回交易案，中嘉案將會另尋買家。

報導指出，目前以大豐有線、龍巖集團接手買中嘉的呼聲最高，早在中嘉與頂新集團破局後，大豐就對中嘉有興趣，大豐還找上龍巖集團合作，去年董監事改選時，引進龍巖集團董事長李世聰擔任董事。

大豐是新北市板橋、土城地區起家的有線電視，近年因有線電視開放跨區經營後，在新北已跨足中永和、樹林等地區，更以新高雄有線電視進軍高雄。龍巖集團董事長李世聰在台灣壹傳媒2012年一度喊賣時，出現在共同出資買主名單內，由於該交易案破局，李世聰最後並未成功入主台灣壹傳媒。

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  • 傳中嘉案再傳破局，外資將撤案，改以本土的大豐有線、龍巖集團的呼聲最高。（資料照）

    傳中嘉案再傳破局，外資將撤案，改以本土的大豐有線、龍巖集團的呼聲最高。（資料照）

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