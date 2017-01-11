| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半

2017-01-11  05:44

〔中央社〕世界銀行今天預估，世界經濟成長率今年將升至2.7%。世銀特別指出，美國經濟發展影響全球，而貿易保護主義情緒興起及美國政策的不確定性，可能抵銷世界經濟復甦力道。

世界銀行今天公布「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，相較於對去年全球經濟成長率的估值為2.3%，世銀指出，今年世界經濟將呈現溫和復甦態勢，預估成長率達2.7%。

美國總統當選人川普即將就任，而他標榜「美國優先」、趨向貿易保護主義的態勢，則成為影響全球經濟復甦的關鍵。世銀在報告中未點名川普，但報告名稱提到今年將是「不確定年代的虛弱投資」，尤其關注美國未來經濟發展走向對世界可能造成的影響。

世銀預估，美國經濟今年成長率仍維持在2.2%，但提醒必須關注美國經濟政策的不確定性、或帶來遏制全球經濟成長的情況。

美國去年底再度升息，預計今年還有升息機會。報告認為，美國的財政刺激政策，再加上製造業和投資成長重獲動力，有望促進自身經濟復甦，對全球經濟成長也有「溢出效應」，預估美國的經濟成長將為今年全球經濟成長貢獻0.1個百分點。

但世銀指出，要注意貿易保護主義情緒升溫，可能影響全球經濟復甦。

世界銀行發展預測局局長高斯（Ayhan Kose）就指出，主要經濟體的政策不確定性上升，可能為全球經濟成長帶來不利影響。

世銀預估，如果美國未因政策的不確定性而出現「抵銷效應」，到2018年、美國對世界經濟成長的貢獻則至少達0.3個百分點。

世銀強調，美國經濟受惠於強化與世界其他國家的聯繫，也因此，如果其他已開發經濟體復甦無力，也會影響美國發展，而美國經濟政策的不確定性，則可能遏制全球經濟成長前景，環環相扣。

世銀預估，已開發經濟體今年的經濟成長率將小幅升至1.8％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.