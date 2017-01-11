莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
〔中央社〕印度總理莫迪今晚在家鄉古茶拉底省的招商活動上表示，「來印度製造」（Make in India）已成印度有史以來最大的品牌，且讓印度從全球第9大製造國躍升為第6大製造國。
根據莫迪推特（Twitter）和印度總理辦公室公布的資料，莫迪於古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）舉辦的2017年「活力古茶拉底全球論壇」（Vibrant Gujarat Global Summit 2017）開幕典禮上，做以上表示。
莫迪強調，他所領導的政府推動改革已出現成效，並在兩年內看到成果。
他說，印度目前的外國直接投資（FDI）總額是印度有史以來最高的，印度現在也是亞太地區接受資本財（capital good）的領先國，更在投資報酬方面領先每個國家。
莫迪指出，印度成為一個新興的研發中心，產出世界第2多數量的科學家和工程師，更在世界銀行發表的「2016年全球運籌報告」（Global Logistics Report 2016）上升19個名次，同時政府各部門已在許多領域開放直接外國投資，印度正日復一日與世界融為一體。
他又說，印度成為全球經濟的亮點，更被視為全球成長的引擎。儘管全球經濟放緩，但印度仍有很好的成長表現。在2014到2015年，印度貢獻了全球經濟成長的12.5%。
莫迪強調，他領導的政府正堅定地致力印度經濟改革，且高度重視經營印度易於經商的環境。
莫迪將會在阿默達巴德市停留兩天出席這場盛會相關活動，他在參加開幕前與多國與會政要與代表及全球500大企業執行長會面；在開幕儀式結束後，莫迪則出席這場盛會的歡迎酒會，同時與50位全球500大企業領袖共進晚餐。
駐印度代表田中光、駐印度代表處經濟組長楊宏及外貿協會駐孟買辦事處主任林慶鑫等人也應邀參加這場盛會，田中光並於晚間出席開幕歡迎晚會。
此外，在古茶拉底省設廠生產輪胎，並預計今年第2季正式投產的正新輪胎，還有深耕印度的中鼎工程兩家台灣企業代表，也應邀與會，且讚揚古茶拉底省的投資環境。
包括日本鈴木、印度多家企業和其他國家企業，今天也在這場盛會宣布在古省擴廠或擴大投資。
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