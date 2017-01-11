觀望大企業財報 美股早盤幾乎持平

2017-01-11 00:14

〔中央社〕華爾街股市今天早盤幾乎持平，市場觀望預定本周稍後公布的大企業財報。

分析師表示，自去年11月初川普（Donald Trump）當選美國總統後，美國股市一路大漲，但他們擔心企業獲利成長可能不符預期。

正午前一小時左右，道瓊工業指數小漲23.27點，或0.12%，來到19910.65點。

標準普爾500指數小漲3.39點，或0.15%，來到2272.29點；那斯達克指數上漲12.96，或0.23%，來到5544.78點。