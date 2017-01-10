金控去年獲利2527億元 年減逾14％
2017-01-10 22:57
〔記者廖千瑩／台北報導〕截至今晚為止，15家上市櫃金控2016年獲利自結數全部出爐，15家金控合計稅後純益2527億元，較2015年的2967億元，年減440億元，減幅約14.81％。
2016年金融業頻出包，除了兆豐銀遭美重罰57億元，還有金融業連環踩雷，包括鼎興牙材詐貸案、興航解散案等，在在都重傷金融業獲利，根據15家金控最新公布的成績單，去年15家金控合計稅後純益2527億元，整整比前一年衰減了440億元。
進一步觀察15家金控去年獲利情況，有多達10家金控獲利都比前一年還差，其中開發金年衰退3成，另兆豐金、日盛金及永豐金也較前一年度衰退逾2成。
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