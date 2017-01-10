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大樂透摃龜！今彩539頭獎開出1注

2017-01-10  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月10日）開獎的第106000003期大樂透，頭獎摃龜；第106000008期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由台北市萬華區成都路64號的鉅茂彩券行開出。

第106000003期大樂透中獎號碼為：「04、13、14、37、39、46，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得390萬9852元；參獎共26注獲得，每注可得6萬8852元；肆獎共80注獲得，每注可得1萬4918元；伍獎共1628注獲得，每注可得2015元；陸獎共2204注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2022注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9939注獲得，每注可得400元。

第106000008期今彩539中獎號碼為「04、09、20、31、33」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共167注獲得，每注可得2萬元；參獎共5909注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1196注獲得，每注可獲得50元。

第106000003期49樂合彩中獎號碼為「04、13、14、37、39、46」，四合共11注中獎，每注可得20萬元；三合共141注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3999注中獎，每注可得1250元。

第106000008期39樂合彩中獎號碼為「04、09、20、31、33」，四合摃龜；三合共99注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4797注中獎，每注可得1125元。

第106000008期3星彩中獎號碼為「459」，正彩共56注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000008期4星彩中獎號碼為「5082」，正彩共13注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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