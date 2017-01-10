特別股基金現身 提供投資新選擇
2017-01-10 21:53
〔記者廖千瑩／台北報導〕特別股大多都是法人跟大戶在買，對於一般民眾來說，介入門檻跟難度都相對高，柏瑞投信宣布推出國內首檔的特別股基金，提供民眾另一投資選擇；不過民眾畢竟對於這類基金不熟悉，業者則打包票投資標的有挑過、不至於發生流動性風險。
所謂的特別股又稱為優先股，兼具普通股與債券性質，但是股價波動度相對普通股要低，卻又類似債券可提供配息，國內也有投信今天宣布推出台灣唯一的特別股基金。
外界關切特別股基金是否可能發生流動性風險？柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲今天說，特別股基金的流動性無虞，因為投資的標的都是市值超過10億美元的公司。
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