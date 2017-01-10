TRF提存影響 北富銀12月獲利轉虧損

2017-01-10 21:23

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金控今天公布去年自結獲利，富邦金12月稅後賺22.92億元，去年累計稅後淨利達482.75億元，每股盈餘（EPS）為4.72元。

不過值得注意的是，若看富邦金12月自結獲利，子公司北富銀與富邦證券雙雙出現虧損，其中，北富銀12月稅後淨損1.8億元，富邦證券稅後也虧2.4億元。

富邦金指出，受到TRF（目標可贖回遠期契約）風暴影響，北富銀提存前獲利為7.5億元，淨提存6.29億元，主要就是來自TRF提存，TRF單月影響數約7.8億元。另台股低量不利證券業獲利，連帶衝擊富邦證券稅後虧2.4億元。