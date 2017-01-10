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裕民2散裝貨輪交船 將挹注營運

2017-01-10  20:39

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民（2606）之子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，1月10日舉行兩艘18萬8仟載重噸級海岬型散裝貨輪「裕耀輪」（M.V. Cape Brilliance） 及「裕宙輪」（M.V. Cape Galaxy）新船交船儀式，裕民指出，自2012年以來，已淘汰15艘老舊船舶，並在「裕耀輪」和「裕宙輪」的加入之後，總計已加入22艘新船。

裕民航運（新加坡）委託中國船舶工業集團公司（CSSC）所屬上海外高橋造船有限公司，建造兩艘18萬8仟載重噸級海岬型散裝貨輪「裕耀輪」（M.V. Cape Brilliance） 及「裕宙輪」（M.V. Cape Galaxy），於1月10日在中國上海市外高橋船廠，舉行命名交船暨命名儀式。

裕民指出，隨著散裝航運市場逐步回溫的樂觀消息，新興國家持續開發各項基礎建設，與美國總統當選人川普主張以基礎建設為主的經濟復甦政策，將成為帶動國際原物料貿易需求的成長動能。

裕民表示，在「裕耀輪」和「裕宙輪」的加入之後，總計已加入22艘新船。除了大幅提升運能，並使船型分布多元廣泛，讓整體船隊陣容更加靈活且年輕。目前仍在建造的船舶尚有5艘（日本大島造船廠建造之3艘Ultramax和2艘Panamax），預計於2019年前陸續完成交船。

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  • 裕民舉行「裕耀輪」及「裕宙輪」命名接船典禮。圖由左至右分別為：前台灣大學醫學院院長、現中央研究院院士陳定信，裕宙輪命名夫人–許須美（陳定信夫人），遠東集團董事長徐旭東，裕耀輪命名夫人–Heike Truöl （英美資源集團商業執行總監），及裕民總經理王書吉。（裕民提供）

    裕民舉行「裕耀輪」及「裕宙輪」命名接船典禮。圖由左至右分別為：前台灣大學醫學院院長、現中央研究院院士陳定信，裕宙輪命名夫人–許須美（陳定信夫人），遠東集團董事長徐旭東，裕耀輪命名夫人–Heike Truöl （英美資源集團商業執行總監），及裕民總經理王書吉。（裕民提供）

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