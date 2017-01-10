大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-10 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月10日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：04、13、14、37、39、46，特別號：31。

49樂合彩：04、13、14、37、39、46。

今彩539：04、09、20、31、33。

39樂合彩：04、09、20、31、33。

3星彩：459。

4星彩：5082。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。