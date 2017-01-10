寶成去年合併營收2751.23億元 微增2.2％

2017-01-10 20:33

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）透過子公司裕元工業間接持股31.19%的寶勝國際爆做假帳風波，寶成今日公布去年12月合併營收為241.31億元，較前年同期略減0.5%，累計去年全年合併營收為2751.23億元，較前年同期微增2.2%。

寶成表示，該公司於元月6日對會計記錄進行內部審查時，發現轉投資的寶勝國際105年12月份的會計記錄有若干不正確的銷售記錄，可能導致105年度結束前「並未發生的銷售交易認列為營業收入」。

寶成指出，該不正確的銷售記錄金額並不大，預期將不會對寶成造成任何重大影響，寶勝董事會也在6日立即終止對寶勝國際首席財務官陳國龍的僱用，寶勝首席執行官及執行董事關赫德則同步向董事會辭職生效。

根據寶成今日公告的營收資料，裕元工業去年12月份自結營收為美金7.61億元（折合新台幣約240.48億元），較前年同期增加2.8%；累計去年1~12月營收為美金84.88億元，較前年同期增加0.6%。

由裕元工業的零售事業獨立分拆上市的寶勝國際去年自結去年12月營收為人民幣14.03億元（折合新台幣約65.97億元），較前年同期大增30.1%；累計1~12月營收為人民幣162.79億元，則較前年同期增加12.4%。

寶勝在爆做假帳事件後，也已立即委任德勤會計師行全面查核其會計記錄，寶勝國際董事會及其審計委員會將與德勤緊密合作，以確保寶勝國際及其子公司審計工作謹慎地進行。