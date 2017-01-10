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金證人事地震！金管會主秘蘇郁卿 將轉任櫃買中心總座

2017-01-10  20:24

〔記者王孟倫／台北報導〕金融證券周邊單位傳出人事大地震！金管會今天表示，櫃買中心總經理一職將由金管會主秘蘇郁卿接任，而現任總座張麗真將另有安排；據指出，除櫃買中心外，還會有其它周邊單位進行人事職務調整！

櫃買中心這項人事調整，預計在下周一生效。至於蘇郁卿轉任至櫃買中心後，懸缺的金管會主秘一職將由金管會內部人員升任。

金管會主委李瑞倉表示，這屬於正常的人事職務輪調，畢竟，有些周邊單位的董總座在位已久，也要進行輪調一下，我們會有通盤考量。

對於蘇郁卿轉任櫃買中心總經理，李瑞倉透露，櫃買董事長請我推薦幾個人選，蘇是我推薦的其中一位；由於蘇能力與表現一直很出色，因而決定由她轉任櫃買中心總座。

至於張麗真可能去處，李瑞倉表示，會另有安排，因為其他周邊單位也會進行調動，畢竟牽一髮動全身，目前正在規劃中。

張麗真過去曾經擔任金管會證期局副局長及代理局長，她在2016年六月才轉任到櫃買中心總經理，任期僅半年多的時間。

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  • 證券周邊單位人事大地震，金融櫃買中心總經理將由金管會主秘蘇郁卿（圖左）接任。（記者王孟倫攝）

    證券周邊單位人事大地震，金融櫃買中心總經理將由金管會主秘蘇郁卿（圖左）接任。（記者王孟倫攝）

  • 即將去職櫃買中心現任總經理的張麗真，過去曾經擔任金管會證期局代理局長。（資料照/記者王孟倫攝）

    即將去職櫃買中心現任總經理的張麗真，過去曾經擔任金管會證期局代理局長。（資料照/記者王孟倫攝）

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