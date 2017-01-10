中華電信12月每股獲利0.25元 創歷史新低

2017-01-10 20:16

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電（2412）去年12月因認列華航（2610）投資損失，以及2G資產減損總計約11.72億元，影響每股獲利約0.14元，導致去年12月單月每股獲利0.25元，創下歷史單月新低。

中華電去年12月營收207.1億元，年減1.9%，稅後盈餘19.7億元，年減少34.1%，每股盈餘為0.25元，創下歷史新低。去年營收2,300.1億元，年減0.8%，稅後盈餘400.3億元，年減6.5%，每股稅後盈餘5.16元，優於全年財測。

中華電信表示，依據國際會計準則，於105年度認列之2G資產減損與轉投資華航普通股之減損共11.7億元，影響105年度每股盈餘約0.14元。

中華電持股華航4.82%，而華航今日股價以小漲0.05元的9.38元作收。

除中華電獲利出爐外，台灣大 （3045）去年每股獲利5.63元，遠傳 （4904） 為3.5元。