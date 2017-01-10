國泰金控去年獲利480.9億元 年減逾16％

2017-01-10 20:23

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金今天公告去年自結獲利，國泰金去年12月單月稅後獲利26.7億元，全年累計稅後獲利480.9億元，每股稅後盈餘3.79元，不過若與前一年賺577.7億元相比，國泰金去年獲利較前一年度獲利衰退16.76%。

值得注意的是，國泰金旗下國泰人壽去年12月單月出現稅前虧損21.2億元，但因當月認列過去年度的虧損扣抵所得稅額度，因此國壽12月從稅前虧損21.2億元轉為稅後獲利13.3億元，連帶影響國泰金去年12月獲利，從原本稅前虧損11.8億，單月轉為獲利26.7億元。

國壽副總林昭廷表示，國壽12月單月新契約保費收入達270多億元，準備金跟佣金因此大幅提升，加上很多費用都在12月認列，造成國壽12月稅前出現虧損。