電信三雄去年獲利 台灣大居冠
2017-01-10 20:21
〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄去年獲利出爐，台灣大（3045）以每股獲利5.63元居冠，其次為中華電（2412）的5.16元，以及遠傳（4904）的3.5元。
台灣大去年12月營收103.69億元，月增1.38%，年增4.38%，稅後盈餘9.4億元，每股獲利0.35元。累計去年營收1166.47億元，年增0.43%，較財測目標低3.27%，稅後盈餘153.2億元，每股稅後盈餘純益5.63元，超越財測目標9%。
中華電去年12月營收207.1億元，年減1.9%，稅後盈餘19.7億元，年減少34.1%，每股盈餘為0.25元，創下歷史新低。去年營收2300.1億元，年減0.8%，稅後盈餘400.3億元，年減6.5%，每股稅後盈餘5.16元，優於全年財測。
遠傳去年12月營收81.23億元，稅後盈餘5.15億元，每股獲利0.16元，去年全年營收繳出943.44億元，稅後盈餘113.91億元，每股稅後盈餘達3.5元，全年財測達成率是為103%符合財測。
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