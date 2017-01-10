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文曄科技12月營收月減3.62％ 全年合併營收創新高

2017-01-10  19:24

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）12月合併營收約149.77億元，月減約3.62%、年成長約56.70%；第四季合併營收達454.52億元，季成長約9.99%，超過預估高標，創單季營收歷史新高紀錄；去年全年合併營收約1441.47億元，年增約26.89%，刷新年度營收歷史紀錄。

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