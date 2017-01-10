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鴻海12月營收月減6.45％ 全年營收創歷史次高

2017-01-10  18:53

〔記者卓怡君／台北報導〕因蘋果新機拉貨結束，鴻海（2317）去年12月合併營收4496.39億元，月減6.45%，年增9.76%，累積去年全年合併營收4兆3569.88億元，為歷史次高，年減2.81%。

因蘋果手機銷售疲弱，拖累鴻海去年全年表現，較前年小幅衰退2.81%，為鴻海掛牌以來首次出現營收年衰退。

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  • 鴻海去年全年營收創下歷史次高。（記者卓怡君攝）

    鴻海去年全年營收創下歷史次高。（記者卓怡君攝）

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