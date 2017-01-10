興航上櫃可轉債 11日起繼續變更交易方法

2017-01-10 19:30

〔記者張慧雯／台北報導〕受到復興航空於106年1月10日依公司法第282條規定向法院聲請重整情事，證交所公告該公司上市有價證券自106年1月11日併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，考量市場管理之一致性並維護交易安全，櫃買中心也同步宣布，將興航一自106年1月11日起併案列為變更交易方法且採行分盤方式交易。