國內首例 金管會核准統一證赴中參股

2017-01-10 18:08

〔記者王孟倫／台北報導〕首家台灣證券商獲准赴中國投資！金管會今天核准統一綜合證券（2855）赴中國參股投資「金圓統一證券」49%股權，金額為新台幣27.65億元；金管會表示，本申請案是在不涉及服貿協定下，依據現有法令審查核准，也是國內第一家參股中國的證券商。

金管會依據「台灣與大陸證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」及「證券商管理規則」第50條第7款所定條件，審查該項參股投資案。

金管會證期局副局長周惠美表示，「金圓統一證券」是新設立的合資公司：中方是由廈門市財政局獨資成立的金圓投資集團，至於台灣方面為統一證券，雙方共同出資人民幣12億元，其中，統一證及金圓雙方股權比率分別為49％及51％。

此外，根據統一證提供給金管會的資料，未來在中國廈門的「金圓統一證券」，預估台灣的統一證可取得七席董事當中的三席及一位副董事長；在業務方面，可經營證券經紀、承銷與自營等，也就是「全牌照」證券公司。