鴻海副總裁呂芳銘賣「便當」 搶攻影音娛樂市場

2017-01-10 18:55

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團副總裁呂芳銘今日化身大廚，賣起「便當」！鴻海旗下富連網搶在農曆春節前，推出Ubee設計的Android TV機上盒，搭配愛奇藝、Catchplay、NETFLIX、myVideo、Google五大影音內容提供商，推出加值整合服務「BANDOTT便當」，讓消費者不限時、不限地，使用多屏追劇，預計3年內衝出100萬名用戶。

富連網的「BANDOTT便當」是4K數位機上盒加上影視內容服務，可切換第四台機上盒，呂芳銘表示，「BANDOTT便當」以融合共享的理念整合家中數位有線電視和MOD，整合各個平台，未來也將前進海外市場，因電視朝向4K與大螢幕發展，要創造更多價值，讓消費者在家看電視就像看電影。

富連網總經理趙浩勇指出，在富連網訂購愛奇藝、CATCHPLAY等內容將有更優惠的方案，「BANDOTT便當」機上盒不用錢，目前只需付999元押金，一年後若不使用，退還機上盒就全數退還押金，希望3年內在台灣衝出100萬名用戶。

為了促銷「BANDOTT便當」，富連網在3月底前將推出100台夏普50吋4K電視提供便當會員抽獎。