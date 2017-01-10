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新日光12月營收11.66億元 月增29.8％

2017-01-10  17:34

〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576）今（10）日公告2016年12月份自結合併營收為11.66億元，較上月成長29.81%。

新日光指出，去年12月營收成長，主要是因為模組出貨量增加。合計新日光2016年全年累計營收為165.76億元，較去年同期222.15億元衰退25.38%。

展望未來，新日光認為，中國太陽能電站於今年6月30日以前完工併網者，仍可適用去年2016年電價，故預期今年上半年仍有新一波的趕裝潮；但依許多市調機構觀察，該趕裝潮不會像去年熱烈，預計今年第一季太陽能產業僅將呈現小幅回溫的走勢。

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  • 新日光2016年12月營收11.66億元、月增29.81%，但全年營收仍較2015年衰退。（記者張慧雯攝）

    新日光2016年12月營收11.66億元、月增29.81%，但全年營收仍較2015年衰退。（記者張慧雯攝）

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