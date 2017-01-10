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雙鏡頭夯 華晶科12月營收創下16個月新高

2017-01-10  17:27

〔記者陳梅英／台北報導〕雙鏡頭夯，華晶科（3059）的雙鏡頭晶片銷售助攻，帶動華晶科12月營收走揚至12.9億元，月成長10.2%，年成長33.6%，創下去年2015年9月以來新高。

2016年第四季華晶科合併營收為34.4億元，較上一季及去年同期分別成長17.6%與11.2%，惟合計2016年度的合併營收為115.8億元，較2015年下滑7.3%。

繼hTC與蘋果之後，幾乎所有的中國一、二線手機品牌都積極導入雙鏡頭設計，其中，中國手機大廠如華為、OPPO及Vivo等於此次CES展秀出今年旗艦機種據指出，採用的都是華晶科雙鏡頭影響處理器（ISP），在雙鏡頭市場逐漸蔚為主流下，華晶科去年第四季營收逐月走強，12月並衝上12.9億元，今年業績成長也備受期待。

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  • 雙鏡頭夯，華晶科12月營收16個月新高（記者陳梅英攝）

    雙鏡頭夯，華晶科12月營收16個月新高（記者陳梅英攝）

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