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弘煜科去年營收3.9億元 年增55.07％

2017-01-10  17:34

〔記者張慧雯／台北報導〕弘煜科（6482）今（10）日公告2016年12月合併營收為0.33億元，累計2016年1-12月合併營收為3.9億元，較2015年同期成長55.07%。

弘煜科表示，受惠去年推出多款自製新遊戲並跨足代理營運業務，帶動全年合併營收達3.9億元，較2015年同期成長55.07%，並創下歷史新高，弘煜科預計今年將持續推出4款以上自製新遊戲，其中遊戲大廠艾鳴（Aiming）合作推出的全新萬人連線MMO型手遊《風色幻想Mobile》經嚴密的調校測試後，將於今年第一季正式登場上線。

弘煜科指出，去年已成功紮根日本遊戲市場，並搶進中國、北美市場，在全球三大遊戲市場穩健耕耘，而即將於1月19日登場的「2017台北國際電玩展」，也將參與商務媒合交流展出，擴展旗下自製遊戲國內外授權或合作的機會，以強化全球業務版圖布局，追求營運持續成長。

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  • 弘煜科去年上櫃、營收年成長率高達55%，董事長洪而立繳出不錯的成績單。（記者張慧雯攝）

    弘煜科去年上櫃、營收年成長率高達55%，董事長洪而立繳出不錯的成績單。（記者張慧雯攝）

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