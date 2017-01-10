| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

大立光昨交易異常 證交所道歉：電腦程式漏洞

2017-01-10  16:55

〔記者陳永吉／台北報導〕大立光昨天觸發22次瞬間價格穩定措施，背後黑手竟然是「電腦系統的bug」。

昨天大立光從一早9點04分開始，就出現第一次買賣單全無報價，正式觸動盤中瞬間價格穩定措施，當股價來到最高點的4245元時為9點33分，此時已經執行過14次盤中瞬間價格穩定措施，緊接著的6分鐘又發生3次，在看不到買賣單掛單情況下，賣壓開始出籠，大立光股價一路下跌，統計短短不到一小時，共觸動了22次盤中瞬間價格穩定措施。

證交所剛剛召開記者會表示，昨天大立光委託方面無異常，且成交價格穩定，進一步分析價格穩定計算公式，發現當試算成交價超過一定價格時會出現異常（溢位）問題，隨即緊急修改程式，並於今日盤前解決此一問題。

證交所表示，本次是計算瞬間價格穩定措施之公式出現異常，導致期間雖有遞延成交但觀察其成交價格及買賣配對情形，尚屬正常，未來針對瞬間價格穩定措施實施頻率過高者，將納入異常交易注意標準。

廣告
  • 大立光執行長林恩平。（資料照，記者陳梅英攝）

    大立光執行長林恩平。（資料照，記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交易異常 大立光 漏洞 證交所 道歉 電腦程式
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：大立光昨交易異常 證交所道歉：電腦程式漏洞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.