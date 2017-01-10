大立光昨交易異常 證交所道歉：電腦程式漏洞
2017-01-10 16:55
〔記者陳永吉／台北報導〕大立光昨天觸發22次瞬間價格穩定措施，背後黑手竟然是「電腦系統的bug」。
昨天大立光從一早9點04分開始，就出現第一次買賣單全無報價，正式觸動盤中瞬間價格穩定措施，當股價來到最高點的4245元時為9點33分，此時已經執行過14次盤中瞬間價格穩定措施，緊接著的6分鐘又發生3次，在看不到買賣單掛單情況下，賣壓開始出籠，大立光股價一路下跌，統計短短不到一小時，共觸動了22次盤中瞬間價格穩定措施。
證交所剛剛召開記者會表示，昨天大立光委託方面無異常，且成交價格穩定，進一步分析價格穩定計算公式，發現當試算成交價超過一定價格時會出現異常（溢位）問題，隨即緊急修改程式，並於今日盤前解決此一問題。
證交所表示，本次是計算瞬間價格穩定措施之公式出現異常，導致期間雖有遞延成交但觀察其成交價格及買賣配對情形，尚屬正常，未來針對瞬間價格穩定措施實施頻率過高者，將納入異常交易注意標準。
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