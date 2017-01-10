瑞軒去年Q4營收成長3成 今年新增中國家電客戶
2017-01-10 16:20
〔記者陳梅英／台北報導〕瑞軒（2489）自結去年12月合併營收為25.6億元，合計第四季合併營收為87.2億元，季成長30.08%，年成長21.12%，由於大尺寸電視出貨占比超過5成，營收規模擴增，且台幣貶值，匯率有利，法人預估瑞軒去年第四季獲利將優於第三季，法人預估瑞軒去年每股稅後盈餘可達2.5元。
展望今年第一季，瑞軒表示，第一季因為春節落在1月以以及2月工作天數減少，加上也進入市場淡季，出貨會比去年第四季下滑，但整體而言，瑞軒去年初給小米電視約70萬台，今年可望進一步成長，且還會有一家新的中國客戶加入。
瑞軒去年第四季受惠於北美感恩節以及耶誕節旺季效應，電視及顯示器出貨為86萬台，雖然出貨量較第三季略減4%，但50吋以上出貨量較第三季成長5成，在平均單價推升下，也挹注第四季營收成長，合計2016年瑞軒電視及顯示器總出貨量319萬台，年成長57.89%。
瑞軒前三季每股稅後盈餘2.01元，第四季為減少受到面板漲價衝擊，調整產品組合，以產品獲利為優先考量，增加中大尺寸產品出貨比重，預估第四季在營收規模成長、產品結構較佳以及台幣貶值效應下，第四季獲利可望優於第三季。
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