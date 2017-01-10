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蘋果拉貨結束 和碩去年12月營收月減高達33.24％

2017-01-10  16:13

〔記者卓怡君／台北報導〕因蘋果拉貨高峰結束，代工廠和碩（4938）去年12月合併營收840.14億元，月減33.24%，年減27.43%，此外，蘋果iPhone 7銷售未如預期，加上和碩前年基期高，和碩去年全年營收無法交出正成長的成績單，累積去年全年營收1兆1582.31億元，年減4.57%。

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  • 因蘋果出貨不如預期，和碩去年全年業績下滑。（記者卓怡君攝）

    因蘋果出貨不如預期，和碩去年全年業績下滑。（記者卓怡君攝）

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