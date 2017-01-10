終結連2貶 新台幣彈升1.58角
2017-01-10 16:08
新台幣匯率今天呈現彈升格局，終場勁揚1.58角，以31.948元兌1美元作收，終結連2貶並創近1個月新高。（資料照）
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現彈升格局，終場勁揚1.58角，以31.948元兌1美元作收，終結連2貶並創近1個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.7億美元。
外匯交易員表示，近期新台幣升貶，主要是受到亞洲貨幣帶動，外資方面，則未有明顯進出的方向，外商銀行買賣匯交錯。
新台幣今以32.080元開出，最高31.898元、最低32.090元，終場收31.948元。
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