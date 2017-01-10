逮到操縱大立光股價黑手 證交所4:30說明

2017-01-10 16:12

〔記者陳永吉／台北報導〕大立光（3008）昨天早盤一小時內觸動22次「盤中瞬間價格穩定措施」，為史上首見，證交所預計4:30將舉行記者會，證實抓到昨天操縱大立光股價的兇手。

昨天大立光從一早9點04分開始，就出現第一次買賣單全無報價，正式觸動盤中瞬間價格穩定措施，當股價來到最高點的4245元時為9點33分，此時已經執行過14次盤中瞬間價格穩定措施，緊接著的6分鐘又發生3次，在看不到買賣單掛單情況下，賣壓開始出籠，大立光股價一路下跌，統計短短不到一小時，共觸動了22次盤中瞬間價格穩定措施。

昨天大立光在4200元左右的上下五檔掛單量，合計不超過30張，單一檔次最多也不過10張，顯示如果要觸動盤中瞬間價格穩定措施只怕需要掛上個5、60張以上，而且越不想買到股票，張數要掛的越多，在1個小時內就觸動了高達22次，顯然明顯有刻意人故意操縱股價。

證交所昨天第一時間還刻意否認發現當時大立光的買賣掛單有異常，沒有看到有特別大的單量或刻意集中的單，如今自打嘴巴。