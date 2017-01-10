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大聯大去年營收達5368.6億元 創歷史新高

2017-01-10  16:17

〔記者洪友芳／新竹報導〕零組件通路商大聯大（3702）受惠智慧型手機、汽車電子、電源節能及雲端相關產品出貨持續暢旺，帶動銷售成長，去年12月單月合併營收為新台幣475.9億元，月成長0.3%；第四季合併營收為1393億元，符合內部預期；去年累計合併營收創歷史新高，達5368.6億元，年成長4.1%。

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  • 零組件通路商大聯大（3702）受惠智慧型手機、汽車電子、電源節能及雲端相關產品出貨持續暢旺。圖中為大聯大董事長黃偉祥。（資料照，記者洪友芳攝）

    零組件通路商大聯大（3702）受惠智慧型手機、汽車電子、電源節能及雲端相關產品出貨持續暢旺。圖中為大聯大董事長黃偉祥。（資料照，記者洪友芳攝）

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