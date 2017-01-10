超過7成民眾看跌未來房市
2017-01-10 15:27
〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者發布今年第一季購屋意向調查，超過7成受訪民眾仍看壞今年第一季房市，認為房價還會再跌，而且超過7成民眾認為欲購屋區域的房價的確有感下跌，至於，未來可能影響購屋的因素，持有稅多寡以及未來利率變動均是主要關鍵。
信義房屋針對自家官網使用族群進行今年第一季的購屋意向調查，對於未來房價看法，本季調查和上一季調查結果相似，都是看壞未來房價的比例遠高於看好，高達73%認為未來房價會下跌，21%認為持平，6%認為會上漲，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於未來房價看法保守，反應在市場上就是民眾缺乏追價意願，購屋時精挑細選，對購屋預算精打細算，房價短期內應該還是呈現盤整或緩跌的機率較高。
至於，近期民眾對於房價的感受，有高達73%的受訪者認為，想要購買的區域近期房價持續下跌，顯見民眾對於此波房價修正有感，另外有2成則認為想要購屋的區域近期房價走勢持平，僅有不到1成的受訪者認為想要購屋的區域房價持續上漲。
對於政府是否會再打房，約41%的受訪民眾認為政府不會再打房，認為政府還會持續打房的比率僅剩32%，至於，先前引發高度關注的房屋稅與地價稅的問題，有將近6成的民眾會考量房屋稅與地價稅的多寡。
曾敬德表示，去年從央行鬆綁選擇性信用管制，與執政團隊釋出政府不會打房等訊息後，雖然有效消除民眾對於政策打房的憂慮，但顯然並未扭轉民眾對於未來房價的看法，受訪者普遍心態上還是認為未來房價會趨於修正，在民眾對於未來看法仍保守的預期之下，短期內價格還是呈現盤整或緩跌的機率較高。
對於未來利率變動，有63%受訪者認為購屋時會考慮未來利率變動，有31%認為不會考慮利率變動問題，6%則認為不清楚。
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