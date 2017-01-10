辣椒方舟取得《三皇之劍》代理權 1月下旬推出

2017-01-10 16:48

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣遊戲公司辣椒方舟繼日前推出瘋迷日本的《少女與戰車 戰車道大作戰！》大獲好評後，今（10）日宣布取得由傲世堂開發的三國策略國戰手遊《三皇之劍》台、港、澳三地營運代理權，辣椒方舟表示，遊戲預計將於1月下旬推出。

辣椒方舟指出，《三皇之劍》為傲世堂最新力作，以眾人熟知的三國歷史故事為背景所打造的SLG策略國戰手遊，遊戲劇情多考究歷史故事，忠實重現三國的史實版圖，更融入各式創新的元素及策略運用，加入全天候的即時國戰系統，讓玩家可以完整體驗最真實的三國之亂。

辣椒方舟董事長鄧潤澤表示，三國歷史故事背景的遊戲，一直是許多玩家的最愛，《三皇之劍》除擁有大家耳熟能詳的故事背景外，遊戲中獨特的戰略及國戰系統，更添加遊戲的挑戰性，於中國及日本上市時，皆受到許多玩家的青睞，表現不俗。

鄧潤澤也說，此款遊戲預計將於農曆新年前推出，屆時辣椒方舟也將推出各式豐富的活動，讓玩家暢快感受最原汁原味的三國霸業。