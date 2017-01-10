| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦「菜蟲案」 今約談北農總經理韓國瑜 哥國知名景點驚傳吊橋倒塌 遊客摔深谷至少11死 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

台股震盪小漲 加權指數收在9349.64點

油價重挫，美股收黑，台股今日則呈現高檔震盪格局，在紡織和造紙類股拉抬下，加權指數終場小漲7.22點，收在9349.64點，單日成交量為598億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-10  14:56

〔記者楊雅民／台北報導〕油價重挫，美股收黑，台股今日則呈現高檔震盪格局，在紡織和造紙類股拉抬下，加權指數終場小漲7.22點，收在9349.64點，單日成交量為598億元。

各大類股指數今日以造紙類股指數漲幅居冠，上漲1.68%；紡織類股指數上漲1.44%，漲幅居次；機電、鋼鐵、汽車、生醫、運輸、金融、觀光、百貨等類股指數也呈現小漲走勢。

股王大立光今天上漲3.12%，收在4135元；精測今日則下跌2.07%，收在1185元；精華也漲1.15%，收在614元；紡織股王儒鴻今日則大漲6.45%，收在330元。

台積電今日則收在184元的平盤；鴻海小漲0.6%，收在84元；富邦金則小漲0.58%，收在52元；製鞋大廠寶成今日無畏轉投資的香港寶勝國際作假帳風波，股價也由黑翻紅0.76%，收在39.8元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：台股震盪小漲 加權指數收在9349.64點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.