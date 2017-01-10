台股震盪小漲 加權指數收在9349.64點

油價重挫，美股收黑，台股今日則呈現高檔震盪格局，在紡織和造紙類股拉抬下，加權指數終場小漲7.22點，收在9349.64點，單日成交量為598億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-10 14:56

〔記者楊雅民／台北報導〕油價重挫，美股收黑，台股今日則呈現高檔震盪格局，在紡織和造紙類股拉抬下，加權指數終場小漲7.22點，收在9349.64點，單日成交量為598億元。

各大類股指數今日以造紙類股指數漲幅居冠，上漲1.68%；紡織類股指數上漲1.44%，漲幅居次；機電、鋼鐵、汽車、生醫、運輸、金融、觀光、百貨等類股指數也呈現小漲走勢。

股王大立光今天上漲3.12%，收在4135元；精測今日則下跌2.07%，收在1185元；精華也漲1.15%，收在614元；紡織股王儒鴻今日則大漲6.45%，收在330元。

台積電今日則收在184元的平盤；鴻海小漲0.6%，收在84元；富邦金則小漲0.58%，收在52元；製鞋大廠寶成今日無畏轉投資的香港寶勝國際作假帳風波，股價也由黑翻紅0.76%，收在39.8元。