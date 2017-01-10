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三大法人買超18億 外資買超32億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣18.40億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-10  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣18.40億元。

外資今天買超 32.83億元，投信賣超 0.95億元，自營商賣超13.48億元。

台股今天小漲 7.22點，收在9349.64點，成交值新台幣597.05億元。

106年01月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 879,157,290 1,294,300,486 -415,143,196
自營商（避險） 2,672,002,152 3,604,573,833 -932,571,681
投信 936,287,900 1,031,546,958 -95,259,058
外資及陸資 18,038,912,989 14,755,864,887 3,283,048,102
合計 22,526,360,331 20,686,286,164 1,840,074,167

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