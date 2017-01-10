三大法人買超18億 外資買超32億
2017-01-10 14:59
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣18.40億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣18.40億元。
外資今天買超 32.83億元，投信賣超 0.95億元，自營商賣超13.48億元。
台股今天小漲 7.22點，收在9349.64點，成交值新台幣597.05億元。
|106年01月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|879,157,290
|1,294,300,486
|-415,143,196
|自營商（避險）
|2,672,002,152
|3,604,573,833
|-932,571,681
|投信
|936,287,900
|1,031,546,958
|-95,259,058
|外資及陸資
|18,038,912,989
|14,755,864,887
|3,283,048,102
|合計
|22,526,360,331
|20,686,286,164
|1,840,074,167
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