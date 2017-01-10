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凌巨買華映土地 向銀行貸款30億元

2017-01-10  14:59

〔記者陳梅英／台北報導〕華映（2475）去年幫凌巨（8105）找個好親家，將凌巨持股全數賣給日本凸版印刷子公司Ortus Technology，凌巨董事會也決議通過將現行凌巨向華映租賃的桃園市八德區中華段土地及建物買下，為此，凌巨今日董事會通過將向銀行取得30億元借款支應。

凌巨今日公告指出，將向彰化商業銀行辦理長期擔保借款30億元，期間20年期，擔保品為桃園市八德區中華段土地及建物。

凌巨是在去年11月25日董事會決議通過購買華映桃園市八德區中華段土地及建物，金額共計38億元。

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  • 凌巨買華映土地，向銀行貸款30億元。（記者陳梅英攝）

    凌巨買華映土地，向銀行貸款30億元。（記者陳梅英攝）

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