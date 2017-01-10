台積電第四季營收超標 單季與全年皆創歷史新高

2017-01-10 14:00

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）公佈12月合併營收約為新台幣781.12億元，月減16%，較去年同期則增加33.9%，第四季超越財測並創歷史新高，去年1到12月營收約為9479.38億元，年增加12.4%，也創歷史新高。

台積電12月合併營收雖是近五個月最低，但因受惠高階智慧型手機比預期好，中國與新興國家4G升級、高畫質電視與電競市場需求也不錯，供應鏈庫存量低，帶動以10、11月合併營收達逾9百億元，第四季達2622.27億元，超越財測目標約2550億到2580億元區間，從原預估較第三季減少0.9%到2%變為季微增0.69%。