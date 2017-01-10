新台幣反彈1.19角 中午暫收31.987元

2017-01-10 12:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現反彈格局，中午暫以31.987元兌1美元作收，升值1.19角，台北外匯經紀公司成交量為4.64億美元。

外匯交易員表示，新台幣經過昨日重貶後，今天又勁揚，近期升貶情勢較難以捉摸，主要反映國際美元強弱，以及資金動態而定。

外匯交易員指出，新台幣盤中再次升破32元大關後，隨即吸引進口商搶進美元，也造成匯價升幅無法進一步擴大。