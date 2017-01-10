林明昇：興航招標處分飛機 30到40家業者有興趣

2017-01-10 11:23

〔記者王憶紅／台北報導〕興航明日將舉行股東臨時會討論公司解散一事，各界關心的飛機處分進度方面，興航董事長林明昇表示，目前已經進行國際招標事宜，約有30到40家業者表達興趣，會跟銀行團一起合作，以達成目的。

林明昇指出，根據進度，希望可以在2月底前完成簽約，而飛機可以在3、4月間執飛。