寶成零售事業寶勝爆假帳 財務長、執行長去職
2017-01-10 12:02
〔即時新聞／綜合報導〕知名製鞋工廠寶成集團，8日爆出子公司寶勝帳目不實，公司立刻召開董事會解聘財務長陳國龍，執行長兼執行董事關赫德也辭職，造成寶勝在香港的股票重挫，最大跌幅37%，最低跌至1.30港幣，而母公司寶成昨天在台股也跌至盤中最低點，終場大跌4.01%至39.50元台幣，今天股價低盤開出，中午12點報39.9元，在平盤上游走。
綜合媒體報導，寶勝為寶成旗下零售通路事業，1月6日對會計記錄進行內部審查時，發現民國105年12月份內有若干不正確銷售記錄，可能導致105年度結束前並未發生的銷售交易認列為營業收入。寶成強調，與寶勝的營收水準相比，該事件所涉及指稱的銷售金額並不重大，因此相信不會有重大影響。
目前主導寶成集團的是年僅37歲的蔡佩君，她2012年在父親、寶成總裁蔡其瑞的規劃下接班，去年底才被外國財經雜誌網站評選為「2016年中國最具影響力的25位商界女性」第14名，更是唯一上榜的台灣人。她去年9月接受媒體專訪時曾表示，儘管寶成以製鞋起家，但消費市場才是未來的成長引擎，她希望有朝一日，製造與零售（即裕元與寶勝）佔寶成集團的獲利比重，能夠各佔半壁江山。
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