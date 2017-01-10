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興航林明昇：從未與遠東航空接觸過

興航董事長林明昇指從未與遠航接觸過。（記者王憶紅攝）

2017-01-10  11:13

〔記者王憶紅／台北報導〕興航宣布解散以來45天，對於其中股價波動過大，外界質疑興航炒股，興航董事長林明昇表示，股價走勢跟我們沒關係，對於不實指控，會保留法律追訴權。

林明昇今早召開記者會，對於前民航局長張國政、遠東航空多次出面指出將與興航合作一事，林明昇表示，從未與遠東代表沒接觸過，而張國政方面，目前有司法問題存在，不便發表意見。

受到興航召開記者會激勵，興航今日盤中一度漲停。

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  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

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