興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
2017-01-10 11:13
興航董事長林明昇指從未與遠航接觸過。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕興航宣布解散以來45天，對於其中股價波動過大，外界質疑興航炒股，興航董事長林明昇表示，股價走勢跟我們沒關係，對於不實指控，會保留法律追訴權。
林明昇今早召開記者會，對於前民航局長張國政、遠東航空多次出面指出將與興航合作一事，林明昇表示，從未與遠東代表沒接觸過，而張國政方面，目前有司法問題存在，不便發表意見。
受到興航召開記者會激勵，興航今日盤中一度漲停。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 謝佳見洪小鈴裝帥 穿防塵衣熱到爆
- 林承飛「薪」情 可望15萬起漲
- 中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知
- （影音）知名作家靠這招討老婆歡心 快學起來！
- 聯結車剎車不及 5輛汽機車如保齡球被撞倒
- 自由廣場》十八趴挪做長照財源如何？
- 機場捷運通車暖身 桃市府LINE免費貼圖上線
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 民進黨台中市議會黨團總召 何文海接任
- 勇士棄李恩 找貝隆回鍋
- 雙性戀劈腿 保女女戀 謊稱被男性侵
- 台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅
- 春節國道北高行駛多久？ 交長：看民眾選擇
- 苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 足球》五人制足球皇帝 巴西名將法爾考獲傑出生涯獎
- 歇業車行裝5監視器太惹眼！警破流動賭場
- 買五月天門票好過年！新巡演售票時間公布
- 桃機春節疏運 1302架次加班機因應
- 登「基」薪一哥 合約年拚「100分」成績單
- 新北扶輪社友捐棉被物資 助弱勢過好年
- NBA》「淋什麼啦」七六人新秀爆怒 用髒話「譙」學長（影音）
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- 「邪神」回神 帥奪迷你影集戲王
- 5億院長！ 翁啟惠身家曝光
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- 週五起轉濕冷 吳德榮：中南部有1月少見的降雨
- 北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 業者有默契 墾丁不削價競爭
- 豪穿紅衣觀戰 前隊友虧像組頭
- 陳宗暉／海邊的小孩
- 疑俄散播假新聞影響選舉 德謹慎調查
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：興航林明昇：從未與遠東航空接觸過
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分