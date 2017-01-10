1/10重要財經新聞一覽

2017-01-10 09:08

自由時報財經︰12月出口勁揚14％ 今年會更好

財政部昨公布去年十二月及全年進出口統計，去年全年出口較前年衰退一．七％，創下史上首次連續兩年負成長紀錄。但值得期待的是，去年十二月出口值二五七億美元，較上年同期大增十四％，且已「連三紅」，第四季更出現這一波不景氣以來最大反彈。展望今年出口，財政部統計處長蔡美娜表示，毫無疑問將比去年好。

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蘋果日報財經︰聯電前執行長 孫世偉驚傳投效紫光

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工商時報財經︰台塑四寶去年獲利逾2,000億 年終獎金上看6個月

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中國時報財經︰5高層涉內線交易被起訴 浩鼎董座張念慈賣股避損2419萬

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