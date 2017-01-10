1/10重要財經新聞一覽
2017-01-10 09:08
自由時報財經︰12月出口勁揚14％ 今年會更好
財政部昨公布去年十二月及全年進出口統計，去年全年出口較前年衰退一．七％，創下史上首次連續兩年負成長紀錄。但值得期待的是，去年十二月出口值二五七億美元，較上年同期大增十四％，且已「連三紅」，第四季更出現這一波不景氣以來最大反彈。展望今年出口，財政部統計處長蔡美娜表示，毫無疑問將比去年好。
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蘋果日報財經︰聯電前執行長 孫世偉驚傳投效紫光
中國半導體廠持續向台灣高階人才招手，繼之前高啟全、蔣尚義之後，紫光集團昨證實，聯電（2303）前執行長孫世偉已走馬上任，擔任紫光全球執行副總裁。中國持續挖角台灣人才，再度為台灣半導體產業投入震撼彈。
工商時報財經︰台塑四寶去年獲利逾2,000億 年終獎金上看6個月
油價攀揚，加上歲修結束，產能動力回復，台塑四寶去年第四季營運展現價量齊揚活絡態勢，合計單季獲利702.52億元、季增36.5％，去年合計稅後獲利衝破2,000億元、達2,076.92億元，創歷年次高水準，年增46.8％。
中國時報財經︰5高層涉內線交易被起訴 浩鼎董座張念慈賣股避損2419萬
士林地檢署偵辦浩鼎內線交易案，查出浩鼎董事長張念慈等高層，早在去年2月21日公布解盲失敗重大訊息的前年8月28日「專家會議」就已經知道結果，卻趁著股價被一路炒到755元，獲利「下車」，檢方認定，張等5人規避損失2000多萬到113萬不等，依違反證券交易法起訴。
經濟日報財經︰台塑四寶 去年大賺2,000億
台塑四寶昨（9）日自結去年度合併稅後純益為2,076.92億元，為歷年來次高，年增46.8%，最主要是受惠國際油價上揚，擴大石化產品利差，帶動四寶營運動能。而台塑、南亞與台化對今年度展望審慎樂觀，預期今年營收將與去年度持平或略有成長。
星島日報財經︰離岸人幣拆息急降 新年前料續波動
本港離岸人民幣拆息（CNH Hibor）急降，由上日逾61厘接近歷史的高位，大幅下調至昨日的14厘，跌近47厘是一年以來最大跌幅。有分析認為，早前內地夾息已成功趕走沽空炒盤，以致高息不會維持太久。
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