浩鼎5高層被控涉內線交易 今股價大跌4％開出
2017-01-10 09:13
〔記者陳永吉／台北報導〕檢方昨天偵結浩鼎（4174）案，起訴浩鼎高層5人涉嫌內線交易，可能預知解盲先失敗提前出脫股票，今天浩鼎股價開盤大跌近4%，賣壓不斷湧現，開盤不到5分鐘，跌幅一度達6%。
曾有生技業人士指出，浩鼎案最終不管檢方起訴不起訴，對生技業而言，就是不確定的因素排除，產業可以重回正軌，且傳出政府將在3月份釋出產業利多，協助產業發展。
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