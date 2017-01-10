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浩鼎5高層被控涉內線交易 今股價大跌4％開出

2017-01-10  09:13

〔記者陳永吉／台北報導〕檢方昨天偵結浩鼎（4174）案，起訴浩鼎高層5人涉嫌內線交易，可能預知解盲先失敗提前出脫股票，今天浩鼎股價開盤大跌近4%，賣壓不斷湧現，開盤不到5分鐘，跌幅一度達6%。

曾有生技業人士指出，浩鼎案最終不管檢方起訴不起訴，對生技業而言，就是不確定的因素排除，產業可以重回正軌，且傳出政府將在3月份釋出產業利多，協助產業發展。

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  • 檢方昨天偵結浩鼎（4174）案，起訴浩鼎董事長張念慈（見圖）等浩鼎高層5人涉嫌內線交易。（資料照，記者羅沛德攝）

    檢方昨天偵結浩鼎（4174）案，起訴浩鼎董事長張念慈（見圖）等浩鼎高層5人涉嫌內線交易。（資料照，記者羅沛德攝）

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